Da li je poraz u Bavarskoj početak kraja Angele Merkel?

Izbori u najvećoj njemačkoj saveznoj pokrajini završili su s debaklom vladajućih stranaka CSU i SPD, koji su svaki izgubili više od 10 odsto glasova u odnosu na prije četiri godine.

CSU je dobio oko 37 odsto glasova, što se na prvi pogled može učiniti odličnim rezultatom, no treba napomenuti da ova stranka Bavarskom vlada od Drugog svjetskog rata te da je na prošlim izborima osvojila apsolutnu većinu poslanika u pokrajinskom paramentu te je sama mogla formirati vlast, kao i mnogo puta prije.

Ovog puta to nije slučaj, te CSU s 37 odsto glasova mora tražiti koalicijskog partnera, s time da je njjihov premijerski kandidat Markus Šeder već najavio da to ne može biti ekstremno desni AfD, koji je dobio 10 odsto glasova.

Na raspolaganju su dakle Zeleni (17,5 odsto glasova, uspon od 8,9 odsto), Fraje Veler (FW - slobodni glasači koji su dobili 11,6 odsto) i posrnuli SPD (9,5 odsto, pad od 10,9 odsto). Liberalni FDP je s 5,1 odsto glasova uspio preći izborni prag, no mogu postati dio koalicije samo kao treći, najmanji partner.

CSU vode dvojica političara koji se ne podnose

CSU je na ovim izborima najviše kažnjen zbog političkog i kadrovskog lutanja te ponašanja stranke na saveznom nivou. Naime, predsjednik CSU je i dalje Horst Zehofer, predstavnik stare garde koji je otišao u vladu Angele Merkel da bi završio svoj karijeru kao ministar unutrašnjih poslova, a u Berlinu se uglavnom bavi izazivanjem kriza vlade i svađom s koalicionim partnerima.

Zehofer zasad nema namjeru dati ostavku na mjesto predsjednika CSU, pa nije isključeno da će ga stranka sama smijeniti, no pitanje je i je li Zeder, trenutni bavarski premijer, doista dobra zamjena. Iako su Zehofer i Zeder u sukobu, to se više čini kao posljedica sličnosti karaktera, a ne različitih politika.

Zeder je kampanju vodio kontroverznim potezima kao što je obavezno izlaganje krstova u bavarskim javnim službama, zbog čega ga je kritikovao minhenski kardinal Rajnhard Marks opisujući to kao političku eksploataciju simbola krsta. Ideja je bila tako privući glasače koji bi inače dali glas AfD-u, no uspjelo mu je da oko 180.000 glasača otjera u zagrljaj Zelenih, a sličan broj i nezavisnoj grupi FW.

SPD je u slobodnom padu

Zehofer i Zeder su svojom konfrontativnom i nedosljednom politikom doveli CSU do najgoreg rezultata ove stranke od 1950., no to i dalje ne znači da su izgubili vlast u Bavarskoj, nego da će je sada s nekime morati dijeliti. Spretni CSU će se tome znati prilagoditi kada je riječ o pokrajinskom nivou, te će računati na povratak samostalnoj apsolutnoj većini u sljedećem mandatu.

No, problemi ostaju za savezni nivo izvršne vlasti, kojim upravlja Angela Merkel. Njeni koalicioni partneri su ozbiljno oslabljeni - CSU i dalje tek treba napraviti smjenu generacija na čelu stranke što znači da će se još svađati među sobom, dok je SPD u slobodnom padu - u Bavarskoj su u odnosu na prošle izbore izgubili više od pola glasača, a sličan je trend i drugdje.

Previranja nije lišen ni Merkeličinim CDU. Parlamentarni klub stranke nedavno je iznenađujuće smijenio kancelarkinog saveznika Folkera Kaudera i na njegovo mjesto izabrao Ralfa Brinkhausa.

Sve to znači da u Berlinu vlada koalicija nestabilnih stranaka koje masovno gube na podršci u javnosti, te da Merkeličina četvrta vlada trenutno - ako je suditi po rezultatima anketa - nema većinsku potporu javnosti.

Među vladajućim u Berlinu vlada "stanje najveće moguće nesigurnosti"

Njemački mediji pišu da se vladajuća koalicija u Berlinu nalazi u "stanju najveće moguće nesigurnosti", te da slijede mjeseci učvršćivanja vlastite sve manje moći, što znači da će se više baviti sami sobom nego problemima građana.

Već se čuju glasovi koji pozivaju da bi trebalo raspisati prijevremene izbore, a sigurno je da Merkel na njima više ne bi predvodila CDU, pa su takvi pozivi ujedno i priprema političkog kraja najdugovječnije njemačke kancelarke i trenutno i dalje najmoćnije žene svjetske politike.

Nakon debakla svojih koalicijskih partnera na izborima u Bavarskoj Merkel u Berlinu predvodi vladu tri uzdrmane stranke čiju koaliciju niko u Njemačkoj nije želio. Još važnije, sve više ljudi u Njemačkoj ne žele da im Angela Merkel bude kancelarka, te da njena vlada proizvodi samo štetu za stranke koje je čine, ali i nikakvu korist za građane. Nije zato isključeno da će tako konačni udarac Merkeličinoj vlasti biti izbori u pokrajini u kojoj se Merkel i CDU uopšte nisu takmičili.

(index.hr)