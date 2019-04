Da li je za pogibiju 157 putnika kriva ptica?

“Boingu 737 Maks” aviokompanije “Etiopijan erlajnsa”, u čijem je padu prošlog mjeseca poginulo 157 ljudi, oštećen je senzor za napadni ugao krila, kad ga je nakon polijetanja pogodila ptica ili nepoznati objekat.

Oštećeni senzor uzrokovao je dalje pojavu netačnih podataka zbog čega su piloti isključili softver protiv naglog zaustavljanja motora (MCAS), ali se on ponovo uključio i oborio avion, izjavili su izvori bliski istrazi, prenio je “Dejli mejl”. Piloti su pokušali da ručno podignu nos aviona, ali nisu uspjeli da povrate kontrolu, nakon čega je letjelica pala na tlo.

Nije poznato da li je posada namjerno ponovo uključila sistem MCAS, koji je napravljen da obori nos aviona kako bi spriječio nagli zastoj rada motora. Jedan izvor upoznat sa ovim tipom aviona je rekao da sistem ne može da se ponovo aktivira osim ako ga piloti ne pokrenu. Moguće je da je posada reaktivirala MCAS kako bi smanjila pritisak na upravljač ili iz nemogućnosti da ručno kontrolišu letjelicu.

“Boingov” softver protiv naglog zaustavljanja motora je u centru istraga o nesreći “Etiopijan erlajnsa” i “Lajon era” u Indoneziji u oktobru. Za sada u istrazi etiopijske letjelice nema novih tehničkih detalja, osim onih za koje je “Boing” već izašao sa softverskim unapređenjima. Izvori bliski istrazi kažu da je softver aktiviran pogrešnim podatkom iz senzora za napadni ugao krila.

Istraga je sada usmjerena na to kako su piloti inicijalno isključili MCAS, ali je on počeo ponovo da radi prije nego što je avion pao. Zvaničnici su rekli da je ključno pitanje kad su piloti isključili MCAS i da li su to uradili prekasno da povrate kontrolu nad “Boingom”.

Dva izvora upoznata sa slučajem rekla su da ovaj sistem nije dizajniran da nastavi sa funkcionisanjem osim ako ga posada ne uključi, a posada ga je možda slučajno i uključila u očajničkom pokušaju da ispravi avion koji je pao sa nosom oborenim na dole. Stručnjaci za bezbjednost ističu da su nesreće obično posljedica kombinacije faktora i da je istraga još u ranoj fazi.

“Boing” i drugi nadležni organi u istrazi još nisu komentarisali preliminarni izvještaj, čiji se detalji očekuju danas. U nesreći koja se dogodila 10. marta poginulo je svih 157 putnika i članova posade. Avion se srušio samo šest minuta nakon polijetanja.