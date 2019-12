Da li su Trudo, Džonson i Makron ismijavali Trampa?

LONDON - Na NATO samitu u Londonu, koji se održava juče i danas, imali smo priliku da vidimo kako se američki predsjednik Donald Tramp prepucava s francuskim kolegom Emanuelom Makronom pred kamerama.

Ali novi snimak koji je procurio u medije i na društvene mreže pokazuje kako lideri nekih od najvažnijih američkih saveznica, koliko se iz razgovora može zaključiti, ogovaraju i ismijavaju Trampa.

Snimak je nastao na prijemu u Bakingemskoj palati kod kraljice Elizabete II i njenog nasljednika, princa Čarlsa.

Na njemu se mogu vidjeti holandski premijer Mark Rute, kanadski premijer Džastin Trudo, britanski premijer Boris Džonson i francuski predsjednik Emanuel Makron, kako, stojeći u krugu razgovaraju uz čašicu.

A dio razgovora, koji su uhvatili mikrofoni američke televizije CBS, prilično su zanimljivi.

"A zbog toga si kasnio?", pita Džohnson Makrona.

Makronov odgovor se ne može razumjeti na snimku, ali na njega se nadovezuje Trudo:

"Kasnio je zbog njegove konferencije za novinare koja je trajala 40 minuta".

"O da, da, najavio je...", kaže dalje Trudo, ali ostatak rečenice je opet nerazumljiv.

Makron je, naime, u utorak poslije podne razgovarao s Donaldom Trampom koji je prije samita oštro napao Makrona zbog njegove ocjene o NATO i zbog planiranog oporezivanja američkih tehnoloških kompanija.

Makron i Tramp dugo su odgovarali na pitanja novinara, što nije bilo predviđeno protokolom i Makron je odgovorio da "ostaje pri svojim tvrdnjama" o NATO kao savezu koji je u stanju "moždane smrti", a što je Tramp nazvao "uvredljivim".

Ono što Makron dalje kaže opet se ne može razabrati na snimku, budući da je bio okrenut leđima.

"Samo se vidjelo da je njegovoj ekipi vilica pala na pod (u šoku)", kaže u nastavku razgovora Trudo, po svemu sudeći dok je govorio o Trampu.

Kao i za vrijeme prethodnog samita NATO, Tramp nije poštovao protokol već je izjave za novinare u društvu lidera savezničkih zemalja iskoristio da nepredviđeno odgovara na pitanja međunarodnih medija.

Pri tom je Tramp govorio i o kongresnoj istrazi za njegov opoziv, iako ona nema veze s NATO samitom, a usput je i nazvao predsjednika Kongresnog odbora za obavještajne poslove Adama Šifa "vrlo bolesnim čovjekom".

Stoga je očigledno da je Trudo govorio o Makronovoj konferenciji s Trampom.

Razgovor evropskih čelnika s kanadskim premijerom slučajno snimljen kamerom kanadske televizije zasigurno neće poboljšati atmosferu danas kada se održava samit vojnopolitičkog saveza u kojem su odnosi zategnuti zbog turske vojne operacije u Siriji.

