"Da nismo sačuvali državu 1999. doživjeli bismo sudbinu Jugoslavije"

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su oni koji su prije 20 godina finansirali terorizam na Sjevernom Kavkazu željeli da rasture Rusiju iznutra.

On je dodao da, da tada nisu sačuvali državu, doživjeli bi sudbinu bivše Jugoslavije.

"Zavadi pa vladaj. To znači da oni koji žele da nas podijele žele da vladaju nama. To se može primijeniti u odnosima između država ili na određenu zemlju, u pokušajima da se razvali iznutra. Tada su imali sve šanse da realizuju svoj gnusni plan, da tako kažem, i to ne samo na Kavkazu“, rekao je Putin u intervjuu za TV "Rusija 1“.

Kako je rekao, Rusija danas apsolutno pouzdano zaštićena od bilo kakvih napada spolja.

Kako se navodi, intervju je snimljen 12. septembra 2019. godine, kada je predsjednik stigao u selo Botlih, kako bi zajedno sa dagestanskim ustanicima obilježio 20. godišnjicu pobjede nad teroristima. Intervju je emitovan danas, prenosi "Sputnjik".

Ruski lider je istakao da bi ih čekala veoma tužna budućnost da nisu uspjeli da sačuvaju zemlju, i da bi narod stradao, navodeći kao primjer bivšu Jugoslaviju.

"Takva surovost – ne želim da spominjem, ali to se desilo – djecu su prikivali ekserima za ograde sopstvenih kuća! To je strašno, katastrofa. Zar smo mi mogli dopustiti da Rusija dođe u tako strašno stanje?“, zapitao se ruski lider.

On je istakao da je zbog toga zadatak broj jedan bio da sačuvaju rusku državu kao jedinstvenu cjelinu, koju su preci stvarali hiljadu godina.