Dalaj Lama tražio od dječaka da mu poljubi jezik (VIDEO)

NJU DELHI - Budistički lider Dalaj Lama izvinio se nakon što je poljubio dijete u usta i tražio od njega da mu sisa jezik, prenio je "CNN".

Incident se dogodio na događaju na sjeveru Indije, a video snimak pokazuje "spiritualnog" lidera kako ljubi dječaka u usta i govori mu, sa isplaženim jezikom "sisaj mi jezik".

U današnjoj izjavi, kancelarija Dalaja Lame je navela da želi da se izvini dječaku i njegovoj porodici, kao i mnogim prijateljima širom svijeta zbog bola koje su možda izazvale njegove riječi, dodajući da "žali" zbog incidenta.

"Njegova svetost često se šali sa ljudima koje sretne, na nevin i zabavan način, pa i javno, pred kamerama", navodi se u saopštenju.

Incident, koji je zgrozio javnost, dogodio se u gradu Daramšala u februaru, ali se tek sad pojavio na društvenim mrežama, što su preuzeli svetski mediji.

Komentarišući incident, grupa za zaštitu dečjih prava iz Delhija, Hak, navela je za "CNN" da osuđuje sve vrste zloupotrebe djece.

"Neki kažu da je dio tibetanske kulture da se pokazuje jezik, ali ovaj video sigurno nije o bilo kakvom kulturološkom izražavanju. Čak i da jeste, takve ekspresije nisu prihvatljive", navode iz Haka, prenosi Tanjug.

Ovo izvinjenje nije prvo koje je Dalaj Lama uputio prethodnih godina.

On se izvinio 2019. godine, nakon intervjua za "BBC", kada je rekao da, ako ga ženski Dalaj Lama naslijedi, ona bi morala da bude "više atraktivna".

Dalai Lama sexually assaults a child! Why isn’t the media talking about this? pic.twitter.com/Z0bAvaboKF