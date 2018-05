Dan odluke: Hoće li se SAD povući iz iranskog sporazuma?

VAŠINGTON - Američki predsjednik, Donald Tramp, saopštio putev Twittera da će danas u 14 časova po lokalnom vremenu objaviti odluku o iranskom sporazumu.

Tramp bi konačno trebalo da saopšti da li se SAD povlače iz sporazuma šest svetskih sila i Irana kojim se Teheran 2015. godine obavezao da će obustaviti nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija.

Tramp je na Twitteru objavio da će odluku saopštiti u 14 sati po lokalnom vremenu i da će se obratiti iz Bijele kuće.

Američki predsjednik je ranije zaprijetio da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma tako što neće produžiti važenje ukinutih sankcija Iranu, što ističe 12. maja, osim ako evropske države-potpisnice ne poprave, kako je rekao, "mane" tog sporazuma.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.