Danilov: Ukrajinsko testiranje novog oružja moglo bi dovesti do eksplozija na Krimu

KIJEV - Testiranje novih tipova savremenog oružja od strane ukrajinske vojske moglo bi vrlo lako uzrokovati eksplozije na Krimu koji je okupirala Rusija, rekao je sekretar Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu (NSDC) Oleksij Danilov ukrajinskim TV stanicama 14. aprila.

Zvaničnik je ponovio da je Krim teritorija Ukrajine, tako da Oružane snage Ukrajine mogu legitimno sprovoditi bilo kakve testove oružja na poluostrvu.

"Vjerujte mi, ako postoje testovi bilo kakvog oružja, oni se odvijaju na našoj teritoriji", rekao je Danilov.

"Još jednom naglašavam da je Krim naša teritorija. Možda su tamo na takav dan (kada su se dogodile eksplozije) testirane nove moderne vrste oružja. Ne isključujem to", objasnio je sekretar.

Danilov je dodao da utvrđenja koja se žurno podižu duž krimskih plaža "definitivno neće spasiti" ruske trupe.

Takođe je tvitovao da je "Krim teritorija Ukrajine, te ćemo tamo testirati i upotrijebiti svako oružje koje nije zabranjeno međunarodnim pravom, a koje bi pomoglo u oslobađanju naših teritorija."

Crimea is the territory of Ukraine, and we will test and use there any weapons not prohibited by international laws, that will help liberate our territories.