Dankinje "tverkuju" u znak solidarnosti sa premijerkom Finske

Dankinje su počele da obasipaju društvene mreže svojim snimcima na kojima tverkuju, plešu, i pjevaju sa svojim prijateljicama, nakon što je snimak sa žurke na kojoj je prisustvovala premijerka Finske Sana Marin dospio u javnost.

Premijerka je doživjela svojevrstan linč nakon što je dvominutni video sa privatne zabave dospio u javnost. Marin je na snimku pjevala i plesala, a opozicioni političari i mediji koji nisu naklonjeni politikama premijerke započeli su priče kako je konzumirala alkohol i narkotike na žurki. Pojavili su se komentari kako je ovakvo ponašanje neprimjereno ne samo ženi na državnoj funkciji, već i ženi njenih godina, uprkos tome što Marin ima tek 36 godina, prenosi B92.

U znak solidarnosti, Dankinje koje su Marinine vršnjakinje, počele su da obasipaju društvene mreže svojim snimcima na kojima plešu, pjevaju, konzumiraju alkohol i generalno se zabavljaju sa svojim bliskim prijateljicama, na privatnim žurkama, festivalima ili u svojim domovima.

Osim što su tagovale premijerku, žene su snimke potpisivale sa "Solidarnost sa Sanom", i pokazale da zabave nisu rezervisane samo za omladinu.

Podsjetimo, nakon što su je opozicioni političari optužili da je konzumirala narkotike, Marin je rekla da se testirala na drogu, a u petak je izjavila da će rezultati biti dostupni sljedeće nedjelje.

Marin je ponovo negirala da je konzumirala narkotike i rekla da "nije uradila ništa nelegalno", te da je na žurki konzumirala isključivo alkohol.

Marin, koja je u decembru 2019. postala najmlađa čelnica vlade na svijetu, rekla je da je znala da je snimaju, ali da nije mislila da će snimci postati javno dostupni.

"Ti snimci su privatni i snimani su u privatnom prostoru. Zamjeram što su dospjeli u javnost", rekla tada je Marin medijima, dodajući da ne zna ko ih je proslijedio.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin. To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ