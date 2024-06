Danska ispod Baltika gradi najduži podvodni tunel na svijetu (FOTO)

​Danska gradi najduži podvodni tunel na svijetu, koji će je ispod Baltičkog mora spajati sa Njemačkom. Za nekoliko godina tunel Femarnbelt skratiće put trajektom od 45 minuta na samo sedam minuta vozom.

Cijena projekta je oko osam milijardi dolara, a osim željezničke veze, tunel će imati i drumski auto-put sa četiri trake. Ne samo da će biti najduži podvodni tunel, već i najduži železničko-automobilski tunel na svijetu.

Kralj Frederik Deseti posjetio je gradilište povodom polaganja prvog 217 metara dugačkog betonskog segmenta, a ukupno će ih biti 79 do kraja projekta.

Ukupna dužina tunela iznosiće 18 kilometara, a radi se o takozvanom “uronjenom“ tipu tunela. Biće postavljen na dnu Baltičkog mora u rovu širine 40 do 50 metara i dubokom 12 do 15 metara, prenosi RTS.

Tunel je ključna komponenta Skandinavsko-Mediteranskog koridora, transportne mreže koja se proteže skoro 5.000 kilometara od Sredozemnog mora do Finske. Koridor prelazi okean i prolazi kroz Alpe, ali kad dođe do Skandinavije, moreuz Femarn tjera putnike da obilaze 450 kilometara.

The first #tunnel element of the Fehmarnbelt link between #Denmark and #Germany has been completed - Congratulations to all those involved! The #EU #CEFTransport programme is supporting the project with over €1 billion.#EUGreenDeal pic.twitter.com/QqKfrpriva