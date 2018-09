Debakl na samitu o Bregzitu

BRISEL - Danas, nakon što su pregovori o Bregzitu doživjeli ozbiljni fijasko juče u Salcburgu, čini se da je u pravu bio Donald Tusk, predsjednik ES, kad je dan uoči sastanka lidera zemalja članica EU prognozirao da plan Tereze Mej neće uspjeti.

Istovremeno, čini se da su uzalud bili apeli britanske premijerke doskorašnjim partnerima u Uniji da prihvate njene "ozbiljne" prijedloge za buduću saradnju Britanije i EU, jer bi, kako je rekla, oni mogli da dovedu do "zajedničke bliske veze".



Priznajući da još ima dosta teškog posla, te da je svijesna zbog čega su u EU zabrinuti, Mej je, između ostalog, insistirala na tome da su njeni prijedlozi "jedini ozbiljan i kredibilan" način da se izbjegne čvrsta granica sa Sjevernom Irskom.



Kako je prenio BBC na srpskom, deset minuta je britanska premijerka, na neformalnoj večeri u Salcburgu pričala i apelovala na lidere Evropske unije da sporazum o Bregzitu bude postignut u naredna dvja meseca, ponavljajući da pregovori neće biti produženi.



Inače, neformalno okupljanje lidera EU u austrijskom gradu bila je prva prilika da premijerka iznese svoj plan o Bregzitu, ali je, kako ocijenjuje portal "Politiko", prosto bilo neugodno koliko su do izražaja došla stara neslaganja, a pojavila se nova.



Britanski su mediji dali možda najjasniju sliku o tome šta se dogodilo u Salcburgu.



"Britanska premijerka je ponižena, Evropska unija odbacila je njen predlog", ocijenili su mediji na Ostrvu, navode riječi Donalda Tuska, prema kojem "dijelovi plana Tereze Mej jednostavno neće ići i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, koji je nazvao lažovima probregzit političare.



Prijedlog Mejove kritikovala je i premijerka Škotske Nikola Sterdžon, ocijenivši kao "užasnu" njenu izjavu kojom je pozvala Evropsku uniju da prekine zastoj koji je nastao zbog Bregzita.



Sterdžonova je na Tviteru poručila da će "ako je taktika (Mej) da okrivi EU za to što dogovora nema, naneti veliku štetu svima kojima treba da služi".



Koliko je Tereza Mej "promašila" s predlozima pokazuje i to što nije prošao ni prijedlog da Britanija potpiše zajedni;ki pravilnik o trgovini roba i kombinovanog carinskog područja.



Istina, ta je ideja prilično nepopularna i u njenoj partiji, a pojedini zvaničnici torijevaca čak vjeruju da bi takav predlog mogao da naruši britanski suverenitet, ističući da građani nisu bili za to ni kada su 2016. glasali za Bregzit.



I dok francuska ministarska za evropske poslove Natali Loaso upozorava danas da ta zemlja mora da bude spremna za opciju u kojoj sporazum o Bregzitu neće biti postignut, a "Špigl" navodi da njemačka vlada očekuje da uticaj toga u oblasti rada bude "relativno mali", Donald Tusk uvjeren je da Evropska unija i Britanija mogu naći kompromis o Bregzitu.



Mej u međuvremenu poručuje da je najbolji ishod pregovora za Veliku Britaniju da ona napusti EU s postignutim dogovorom, ali i da je napuštanje bloka bez dogovora bolje nego napuštanje uz loš dogovor.



Bregzit i migranti, bile su najvažnije teme samita u Austriji, ali uz fijasko dogovora o izlasku Britanije Politiko primjećuje i da su mnoge druge stvari na tom neformalnom skupu "krenule po zlu", navodeći pri tome prilično lošu organizaciju samog skupa.



Tako su se, navodi Politiko, televizijski novinari raspravljali sa obezbjeđenjem koje je htjelo da im uzme kreme, šminku i komplete za brijanje, Internet je pukao, Medija centar je bio premali za 1.000 novinara, a prostorija je, zahvaljujući staklenom plafonu i iznenađujuće toplom septembru postala sauna.



"Kelneri su toliko puta ispustili čase i šoljice sa kafom na popločan pod da su prisutni doživneli samit kao grčku svadbu", opisuje Politiko, dodajući da su se nezgode i kvarovi nastavili do samog kraja samita, kada je tokom govora nnemačke kancelarke Angele Merkel prestao da radi audio prenos.



Ali, nisu se samo novinari žalili...navodi Politiko, koji priznaje da su neformalni samiti Evropskog savneta uvek pomalo problematični, jer se lideri sastaju na ručkovima uz minimalnu pratnju, gdne ne postoje zvanični zapisnici koji bi dokumentovali sastanke, kao ni zajednički formalni pisani zaključci.



Za razliku, međutim, od sličnih sastanaka u Bratislavi, Valeti, Talinu i Sofiji, koji su prošli gotovo bez problema, "Salcburg je bio haos", primjetio je jedan diplomata, a Politiko u prilog tome naveo da ambasadori nisu imali čak ni prostoriju u kojoj bi sjedeli i čekali da lideri EU završe večeru.



Pregovori o izlasku Britanije iz EU su u ključnoj fazi, a datum do kojeg bi Britanija trebalo da izađe iz Unije je 29. mart 2019.