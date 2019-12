Demokrate porenule dvije nove tužbe protiv Trampa

VAŠINGTON - Demokrate u Predstavničkom domu objavile su u utorak još dvije optužbe u pokretanju postupka opoziva predsjednika Donalda Trampa.

Predsjedavajuća ovog Doma Nensi Pelosi, okružena predsjedavajućim istražnih komisija, stajala je, u kako ga je nazvala, "svečanom činu" u Kapitolu. Glasanje se očekuje u roku od nekoliko dana u Pravosudnoj komisiji i Predstavničkom domu u punom sastavu do Božića.

"On je ugrozio našu demokratiju, on je ugrozio našu nacionalnu bezbjednost. Naši naredni izbori su u riziku, to je razlog zašto moramo djelovati odmah", izjavio je poslanik Džerold Nadler, Demokrata iz Njujorka i predsjedavajući Pravosudne komisije, objavljujući nove optužbe.

Optužbe objavljene danas proističu iz Trampovog pritiska na Ukrajinu da objavi istragu njegovih političkih suparnika nakon što je povukao pomoć toj zemlji, prenosi "Associated Press".