Demokrate u panici, Tramp vodi u odnosu na Bajdena u pet ključnih država

VAŠINGTON – Donald Tramp, bivši američki predsjednik prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja vodi u pet država uoči predsjedničkih izbora narednog novembra.

Kako piše CNN, ova najnovija istraživanja dovela su do velike zabrinutosti u vodstvu Demokratske stranke da će 81-godišnji Džo Bajden, predsjednik SAD i demokratski kandidat za naredne izbore, biti u stanju da se u brutalnoj izbornoj kampanji koja u Americi neće prestati ni na sam dan izbora usljed sve očiglednijih znakova starenja izbori s Trampom čija popularnost, uprkos čak 90 krivičnih istraga protiv njega, ne posustaje.

Najnovije ankete New York Timesa i Siena Collegea objavljene u nedjelju, pokazuju da Tramp prednjači ispred Bajdena sa čak deset bodova u Nevadi, šest u Džordžiji, pet u Arizoni, pet u Mičigenu i četiri u Pensilvaniji. Ključne države su, prema američkom izbornom sistemu, one države u kojima je važno da kandidat ostvari pobjedu jer su tradicionalno neutralne, a nose dosta elektorskih glasova. Anketa je sprovedena od 22. oktobra do 3. novembra i obuhvata odgovore 3.662 registrovana birača.

"Ove brojke će vjerovatno izazvati paniku među demokratama i obnoviti sumnje među Amerikancima. Ako se istraživanje New York Timesa/Siena Collegea potvrdi 2024. godine, ne bi bilo izbornog puta do pobjede za Bajdena. A sve autoritarniji Tramp – koji obećava drugi mandat 'odmazde' – mogao bi da obezbijedi povratak u Bijelu kuću uprkos tome što je izazvao pobunu na Kapitolu svojim lažnim tvrdnjama o izbornoj prevari 2020", navodi CNN u svojoj analizi.

