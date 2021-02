Demonstracije protiv vakcinacije širom Australije

MELBURN - Demonstranti koji se protive vakcinisanju okupili su se širom Australije pred početak programa vakcinacije protiv kovida 19 u toj zemlji.

Protesti su organizovani u nekoliko gradova, uključujući Melburn, Sidnej i Brizbejn, a demonstranti su uzvikivali parole kao što je: "Moje tijelo – moj izbor".

Demonstracije su uglavnom bile mirne, ali je policija uhapsila nekoliko ljudi u Melburnu, javili su lokalni mediji.

Vakcinisanje "Fajzerovom" vakcinom protiv kovida 19 u Australiji trebalo bi da počne u ponedjeljak, 22. februara.

Državna regulatorna agencija odobrila je ove sedmice upotrebu vakcine kompanije "Astra Zeneka" i Univerziteta u Oksfordu, čije će korišćenje početi sljedećeg mjeseca.

Obje vakcine prošle su detaljne bezbjednosne provjere i već se koriste u nekoliko drugih zemalja, podsjeća Bi-Bi-Si (BBC).

Ej-Bi-Si (ABC) je javio da je na današnje proteste izašlo nekoliko hiljada ljudi.

Demonstranti su se u Melburnu sukobili sa pripadnicima policije, koji su upotrijebili biber sprej i uhapsili nekoliko lica.

Vlasti Australije planiraju da do početka marta vakcinišu četiri miliona ljudi.

“Our body, not yours.” Hundreds of anti-vaccination protestors have descended on Parliament ahead of SA’s COVID-19 vaccine rollout, which starts on Monday. #7NEWS @7NewsAdelaide pic.twitter.com/ITw7g1kWHk