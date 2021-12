Demonstracije u Minhenu, napadnuti policija i novinari

MINHEN - U Minhenu su sinoć održani protesti zbog mjera uvedenih radi suzbijanja širenja virusa korona tokom kojih je bilo i nasilja prema policiji i predstavnicima medija.

Prema pojedinim izvještajima, demonstracijama je prisustvovalo oko 5.000 ljudi.

Policija je upotrebila biber sprej i palice kako bi rastjerala demonstrante.

Prijavljeno je 14 prekršaja, uključujući napad na pripadnike službi za zaštitu javnog reda i mira i sporne oznake neustavnih organizacija. Uhapšeno je 11 lica.

Okupljeni demonstranti ispočetka su ignorisali zahtjeve policije da se raziđu. Međutim, učesnici neodobrenog marša razišli su se oko 21.30 časova, a nekoliko grupica ostalo je u centru grada.

Munich not giving up to ask for peace/freedom/resistance https://t.co/3S0G2XBFqa