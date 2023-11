Demonstracije za Palestinu održane širom svijeta

Demonstracije za Palestinu održane su širom svijeta.

Ogromni protesti za Palestinu održani su u Londonu, Berlinu, Parizu, Ankari i Istanbulu kako bi pozvali na prekid vatre u Gazi i kritikovali Izrael.

Televizijski snimci iz Londona prikazuju velike grupe ljudi koji su sjeli na pod i blokirali dijelove gradskog centra prije nego što su se uputili prema trgu Trafalgaru.

Demonstranti su nosili natpise "Sloboda za Palestinu" i izvikivali "Primirje odmah" te "Hiljade nas, milioni nas, svi smo Palestinci".

Policija je objavila da je uhapsila jedanestero ljudi.

Hiljade ljudi marširale su kroz centar Pariza, gdje su pozivali na prekid vatre natpisima poput "Zaustavite krug nasilja" i "Ništa ne činiti, ništa ne govoriti znači biti saučesnikom".

Demonstranti su u Berlinu mahali palestinskim zastavama i tražili primirje. Jedna žena je hodala s podignutom rukom premazanom umjetnom krvlju.

Stotine demonstranata se okupilo u Istanbulu i Ankari, dan prije posjete američkog državnog sekretara Antonija Blinkena Turskoj radi razgovora o Gazi.

Hiljade demonstranata okupilo se u Vašingtonu u znak solidarnosti s Palestincima.

Demonstranti su najavili da će proći pored Bijele kuće i pozvati predsjednika Džoa Bajdena da zaustavi slanje vojne pomoći Izraelu i zatraži prekid vatre.

Incredible scene here at Freedom Plaza right now. As speeches kick off, tens of thousands prepare to #MarchOnWashington. In our thousands, in our millions WE ARE ALL PALESTINIAN pic.twitter.com/rE5OTWDI6D