Demonstrant upao u kancelariju Pelosijeve i ostavio joj poruku

VAŠINGTON - Jedan od Trampovih pristalica koji je večeras upao u zgradu Kongresa, ušao je u kancelariju presjednice Predstavničkog doma Demokrata Nensi Pelosi i ostavio joj poruku: "Nećemo se povući".

On je pozirao fotoreporterima zavaljen u njenoj fotelji s nogama podignutim na sto, a poruku je napisao na fascikli.

Demonstrani su danas popodne po američkom vremenu probili ogradu na Kapitolu, a nakon sukoba sa policijom i upali u zgradu Kongresa, gdje su zauzeli jedan dio zgrade.

Svi kongresmeni, među kojima je bila i Nensi Pelosi, evakuisani su iz Kapitola.

