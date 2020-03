Demonstranti gađali predsjedničku palatu pa slučajno zapalili sami sebe

Širom Meksika su na Međunarodni dan žena održani protesti, a demonstranti su opkolili prostor oko katedrale u Meksiko Sitiju, ali i Nacionalne palate u kojoj boravi predsjednik Andres Manuel Lopet Obrador.

Marš su 8. marta organizovale feminističke grupe i prema podacima meksičke vlade na njemu je bilo 80.000 žena.

Ipak, nije sve proteklo mirno pa su tako vandalizovane autobuske stanice, spomenici kao i privatni posjeti. Na katedrali Hermosilo su razbijeni prozori, a vjernici su unutra koristili klupe kako bi blokirali prolaz.

Na društvenim mrežama obljavljeni su brojni snimci incidenata, a na jednom se vidi kako demonstranti bacaju Molotovljev koktel na predsjedničku palatu, ali eksplozivna naprava pogađa okupljene.

Čak se u jednom trenutku vidi kako jednoj ženi gore pantalone.

Tenzije u Meksiku su inače na veoma visokom nivou pošto postoje društvene i ekonomske podjele. Takođe, Meksiko se smatra i jednom od zemalja koja je veoma nebezbjedna za žene i različiti statistički podaci pokazuju da u toj zemlji 10 žena bude ubijeno svakog dana.

Vlada ne preduzima govoto nikakve poteze da se ovaj problem riješi.

Tokom protesta je uhapšeno sedam osoba, a 13 je hospitalizovano, piše "Post milenijal", a prenosi "Telegraf.rs".

Mexican pro abortion Feminists try to learn how to throw a bomb... without much success pic.twitter.com/PaEYqCBPvH