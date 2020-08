Demonstranti morali pred kamerom reći da više ne žele revoluciju

Protesti u Bjelorusiji nastavili su se i u srijedu naveče, četvrtu veče nakon izbora na kojima je pobijedio predsjednik Aleksandar Lukašenko, a koje demonstranti i opozicija smatraju namještenima.

Samo ministarstvo unutrašnjih poslova priznalo je da je policija u gradu Brestu, osim uobičajenim suzavcem, gumenim mecima i šok-granatama, pucala i vatrenim oružjem na demonstrante koji su na njih krenuli metalnim šipkama, dodjući da je jedan demonstrant ranjen u pucnjavi.

Takođe, ministarstvo je juče saopštilo da je 6 hiljada demonstranata uhapšeno. Jutros je saopšteno da je uhapšeno još 700 demonstranata tokom noći, čime se ukupni broj popeo na gotovo 7 hiljada - u zemlji s manje od 10 miliona ljudi.

A sada je bjeloruska televizija objavila i snimak nekih od uhapšenih, od kojih su neki okrvavljeni i s drugim vidljivim povredama. Policajci ih pred kamerom pitaju žele li i dalje revoluciju.

Na snimku koju je objavio i analitičar Aleks Kokčarov na Twitteru, vide se mladići i djevojke s rukama u lisicama, prvo okrenuti prema zidu, a zatim prema kameri.

"U Bjelorusiji državna televizija pokazuje vidno prestravljene uhapšene demonstrante. Vjerovatno su pretučeni prije javnog obećanja da više neće učestvovati u demonstracijama protiv Lukašenka. Ovo se događa u Evropi 2020. Jednostavno grozno", napisao je Kokčarov uz video.

Najmanje dvoje ljudi poginulo je u dosadašnjim demonstracijama - jedan 25-godišnjak u zatvoru u srijedu, što su potvrdile bjeloruske vlasti, i drugi koji je preminuo od eksplozije šok-granate, pri čemu policija tvrdi da je naprava eksplodirala u njegovoj ruci.

Međutim, majka preminulog mladića rekla je za američki portal Radio Free Europe/Radio Liberty da je njen sin imao srčanih problema, da su ga policajci tukli.

"On i nije učestvovao u demonstracijama nego je uhapšen na ulici dok je išao da posjeti djevojku", dodala je.

Lukašenko je rekao je da su "demonstranti uglavnom ljudi s kriminalnom prošlošću i trenutno nezaposleni".

Podsjetimo, Lukašenko je, prema zvaničnim rezultatima, osvojio oko 80% glasova, a glavna opoziciona kandidatkinja Svetlana Tihanovskaja samo oko 10%. Ona je nakon izbora prvo nestala, a zatim pobjegla u Litvaniju.

"Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će me osuđivati, a mnogi će me početi mrziti. Ali ne daj Bože da bilo koga zapadne takav izbor kakav sam ja imala", poručila je Tihanovskaja iz Litvanije.

In #Belarus, the state TV is showing visibly terrified detained protesters. They were probably beaten up before their public promises to no longer take part in anti-Lukashenka #protests. This is happening in #Europe in 2020. Just terrible. pic.twitter.com/9AOW3zujHR