Demonstranti srušili skulpturu trgovca robljem iz 17. vijeka

Tokom antirasističkih protesta u britanskom Bristolu uništena je skulptura trgovca robljem.

U Velikoj Britaniji su nastavljeni protesti zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda. Dva protesta održana su ispred zgrada Američke ambasade u Londonu i Kancelarije premijera.

Nosili su transparente na kojima je pisalo "Tramp i Boris su rasisti" i "Dosta je". Uzvikivali su i slogane "Važan je život crnaca", "Velika Britanija nije nevina"...

Policija Londona je tokom protesta u subotu uhapsila 29 osoba, a povrijeđeno je 14 policajaca.

U toku su protesti u Londonu, Bristolu i Edinburgu, ali ne samo u Britaniji već i širom Evrope.

Okupljeni građani su prevrnuli skulpturu Edvarda Kolstona, trgovca robljem iz 17. vijeka, i bacili je u rijeku.

Tokom peticije da se skloni skulptura napravljena 1895. godine, potpis je stavilo 11.000 građana.

The moment a statue of slave trader Edward Colston toppled into Bristol’s harbour. ‘It’s what he deserves. I’ve been waiting all my life for this moment’ someone told me in the moments after. pic.twitter.com/6juqVrsJ6V