Demonstranti u Čileu zapalili policajke Molotovljevim koktelom

SANTJAGO - Dvije policajke teško su povrijeđene tokom protesta u glavnom gradu Čilea Santjagu kada su ih demonstranti gađali Molotovljevim koktelima.

Prije toga policija je posegla za suzavcem i vodenim topovima.

Dvije policajke je zahvatio plamen, a vatru su gasile njihove kolege golim rukama i aparatima za gašenje požara.

One su prebačene u bolnicu, a njihovo stanje je ozbiljno, saopćila je policija.

Ministar unutrašnjih poslova Čilea Gonzalo Blumel obišao je žene u bolnici i osudio napad kao "čisto nasilje, koje nema nikakve veze s legitimnim zahtjevima građana".

"To je bila nasilna, kukavička agresija protiv dvije policajke, koje su radile da zaštite sigurnost naših sunarodnjaka", rekao je on.

Dvije policajke su među 800 policajaca koji su povrijeđeni u demonstracijama u prethodne dvije sedmice zajedno sa još 1.650 učesnika antivladinih protesta.

