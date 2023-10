Demonstranti upali u Kapitol (VIDEO)

Demonstranti su danas upali u dio zgrade Kapitola demonstrirajući protiv rata između Izraela i Hamasa.

Prema izvještajima, uhapšeno je do 50 ljudi, a policija je potvrdila protest.

"Grupa demonstranata demonstrira, a emonstracije nisu dozvoljene u zgradama Kongresa", rekli su u objavi na društvenim mrežama, prenosi Nova.rs.

Demonstration happening now on Capitol Hill. Folks wearing shirts saying “Not in our name … Jews say cease fire now.” pic.twitter.com/QY7aJHexyl

Na jednom transparentu piše "Jevreji kažu primirje odmah!" dok se ljudi takođe mogu čuti kako skandiraju "prekini vatru sada".

Neprofitni Jevrejski glas za mir saopštio je da oni stoje iza protesta i tvrdi da "počinju hapšenja".

"Nećemo otići dok Kongres ne pozove na prekid vatre u Gazi", stoji u drugom tvitu.

Rep. Cori Bush also addresses the crowd, noting she led the introduction of a ceasefire resolution with other lawmakers on Monday. Says 11 others have joined it since. It was part of a larger ceasefire push by several political and religious groups: https://t.co/Tu7EU4OiG0 pic.twitter.com/vItLlHMuZF