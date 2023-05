MA­JA­MI - Gu­ver­ner Flo­ri­de Ro­nald Ron De­san­tis obja­vio je da ula­zi u trku za pred­sje­dni­ka Ame­ri­ke.

U njoj će naj­prije mo­ra­ti da po­bije­di Do­nal­da Tram­pa za re­pu­bli­kan­sku no­mi­na­ci­ju. De­san­ti­sov adut je tvrda kon­zer­va­ti­vna po­li­ti­ka.

"Ja sam Ron De­san­tis i kan­di­du­jem se za pred­sje­dni­ka ka­ko bih pre­dvo­dio naš ve­ličan­stve­ni ame­rički povratak", obja­vio je gu­ver­ner Flo­ri­de u vi­deo.

Početak kam­pa­nje je pak obi­lježila ma­la bla­maža. De­san­tis je u srije­du (24. maja) tre­ba­lo da se obra­ti slu­ša­oci­ma pre­ko "Spacesa", ser­vi­sa ko­ji nu­di Twit­ter - jer upra­vo je vla­snik te druš­tve­ne mreže i pre­du­ze­tnik Ilon Mask naj­po­zna­ti­ji i naj­bo­ga­ti­ji podržava­lac De­san­ti­sa.

Ali, slu­ša­oci su duže od dva­de­set mi­nu­ta čeka­li da počne, jer je Twit­ter imao te­hničke pro­ble­me. Tvrdi­lo se da je vi­še od po­la mi­li­ona lju­di htje­lo da poslu­ša raz­go­vor, što ser­ve­ri ni­su mo­gli da iz­drže.

Kad je ko­načno počelo, po­pu­lar­ni re­pu­bli­ka­nac sa Flo­ri­de izno­sio je po­zna­te sta­vo­ve, za­da­jući udar­ce de­mo­krat­skom pred­sje­dni­ku Džoze­fu Baj­de­nu.

"Na­še južne gra­ni­ce ko­la­bi­ra­ju, dro­ga teče u ze­mlju. Na­ši gra­do­vi kle­ca­ju pod re­kor­dnom sto­pom kri­mi­na­la", tvrdio je De­san­tis.

U obraćanju je "slon u so­bi" bio dru­gi te­škaš ame­ričke po­li­ti­ke - Do­nald Tramp. De­san­tis ga ni­je po­mi­njao, prem­da je upra­vo Tramp ve­li­ki fa­vo­rit trke re­pu­bli­ka­na­ca za pred­sje­dničku no­mi­na­ci­ju pred izbo­re iduće go­di­ne.

Ko je Ro­nald De­san­tis (44) i da li uop­šte ima šan­se pro­tiv biv­šeg ame­ričkog pred­sje­dni­ka Tram­pa?

"Hra­brost da se bu­de slo­bo­dan: Ski­ca s Flo­ri­de za ame­rički pre­po­rod" - ta­ko se zo­ve De­san­ti­so­va knji­ga objav­lje­na u mar­tu ove go­di­ne. Njo­me je počela kam­pa­nja prije kam­pa­nje - De­san­tis obi­la­zi ame­ričke države, pred­stav­lja knji­gu i ima je­dnos­ta­vnu po­ru­ku: ni­je­dan ame­rički gu­ver­ner na­vo­dno ni­je vi­še učinio ne­go on na Flo­ri­di.

Ili, ka­ko bi re­kli nje­go­vi obožava­oci i pre­di­zbor­ni slo­gan: "Pre­tvo­ri­mo Ame­ri­ku u Flo­ri­du" (Ma­ke Ame­ri­ca Flo­ri­da).

U knji­zi De­san­tis pi­še o srećnom dje­tinj­stvu u Da­ne­di­nu, na za­pa­dnoj oba­li Flo­ri­de, o to­me ko­li­ko obožava bej­zbol, kao i de­se­ti­ne mi­li­ona drugih građana Ame­ri­ke. Upra­vo je pre­ko spor­tskog ta­len­ta do­spio do stu­di­ja is­to­ri­je na ugle­dnim uni­ver­zi­te­ti­ma Jej­l i Har­var­d.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg