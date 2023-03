Deseti dan protesta u Parizu, a Makron ne odustaje od reforme (VIDEO)

PARIZ - Protesti i štrajkovi protiv nepopularnih penzionih reformi ponovno su započeli u utorak širom Francuske, ulazeći u 10. dan demonstracija, uz pojačano policijsko osiguranje usred vladinih upozorenja da radikalni protestanti namjeravaju "uništiti, povrijediti i ubiti".

Zabrinutost da bi nasilje moglo pokvariti proteste podstaklo je ono što je ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin opisao kao neviđeno raspoređivanje 13.000 policajaca, od kojih je gotovo polovina koncentrisana u glavnom gradu Francuske.

— The French government is mobilizing 13,000 cops to deal with a wave of protests against pension reform. The protests in #Paris will be especially massive and tough, so 5.5 thousand security officials are being pulled there. Via— RT #ReformeDesRetaites #greve28mars #Macron pic.twitter.com/9MR3VOYWvt

Nakon mjeseci preokreta, izlazak iz vatrene oluje protesta izazvane promjenama francuskog penzionog sistema od strane predsjednika Emanuela Makrona izgledao je dalje nego ikada. Uprkos svježim molbama sindikata da vlada zaustavi svoj žestoko osporavani pokušaj podizanja zakonske starosti za odlazak u penziju u Francuskoj sa 62 na 64 godine, Makron je naizgled ostao privržen tome i nastavio prkositi volji demonstranata.

Francuski čelnik prethodno je upotrijebio posebnu ustavnu ovlast da probije reformu pored zakonodavaca ne dopuštajući im glasanje. Njegov potez ovoga mjeseca dodatno je potpirio protestni pokret. Nasilje se od tada razbuktalo i hiljade tona smeća nagomilale su se na pariškim ulicama dok su sanitarni radnici štrajkovali.

Val demonstracija u utorak označio je 10. put od aprila da su sindikati pozvali radnike da izađu i demonstrante da preplave nacionalne ulice kako bi se usprotivili Makronovim promjenama o penziji, koje su ključni prioritet njegovog drugog mandata kao predsjednika.

French protests lmao people still think this will go anywhere. They've spent the last ten years burning Paris to the ground, one protest after another, only to vote for the very same guy they were protesting again https://t.co/BxVlexl4ka