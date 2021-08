Desetine mrtvih nakon eksplozije u Kabulu, među njima i djeca (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

​Prostor ispred kabulskog aerodroma danas su potresla dva stravična napada bombaša samoubica.

Prema prvim informacijama koje su saopštili talibani poginulo je za sad 13 osoba među kojima ima žena i djece, a navodno su ranjena i tri američka vojnika.

Na društvenim mrežama pojavio se stravični snimak sa mjesta eksplozije gdje se vide desetine mrtvih koji leže jedni preko drugih, dok ljudi koji su se vratili pokušavaju da pronađu ranjene ili nekim slučajem preživjele.

Za sad nije poznato da li je snimak nastao prije ili poslije druge eksplozije.

Podsjetimo, zonu izvan kabulskog aerodroma potresle su dvije snažne eksplozije u razmaku od nekoliko minuta. Detonacije su odjeknule van aeridrimskog kompleksa.

Eksploziju je potvrdio i Pentagon.

Pretpostavlja se da je napad izvela Islamska država.

(Kurir.rs)

#GRAPHIC: Horrific aftermath following terror attack at the Kabul airport. pic.twitter.com/EYm7lN4Hdg