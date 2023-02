Desetine mrtvih posjetilaca festivala (VIDEO)

SAO PAOLO - Brazilske vlasti saopštile su da je 36 ljudi poginulo nakon što su obilne kiše izazvale poplave i klizišta u dva obalna grada sjevernog Sao Paula, bacivši mrlju na festivalske svečanosti koje su u toku i gdje je pokrenuta hitna akcija.

Neutvrđeni broj turista koji su se okupili na brazilskom festivalskom slavlju ostao je zarobljen nakon nezapamćenih kiša koje su u kratkom vremenskom periodu pogodile gradove.

Gradovi Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela i Bertioga - koji su najteže pogođeni - morali su iznenada otkazati svoje festivalske svečanosti kako bi preduzeli rad spašavanja kako bi pronašli nestale, povrijeđene i mrtve nakon što ih je pogodila nesreća.

