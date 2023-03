Desetine povrijeđenih nakon prevrtanja broda u Škotskoj (FOTO)

EDINBURG - Petnaest ljudi prevezeno je u bolnicu nakon što se brod prevrnuo u suhom doku u glavnom gradu Škotske. Škotska služba hitne pomoći saopštila je da je 25 ljudi povrijeđeno kada se brod izbacio iz svog skladišta u Leitu.

Policija, hitna pomoć i vatrogasci pozvani su na mjesto događaja oko 8.30 sati. Slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju istraživački brod Petrel nagnut pod nagibom od 45 stepeni.

Na mjesto događaja poslano je pet vozila hitne pomoći, vazdušni sanitet, tri traumatološka tima i druga sredstva, a prisutna je i vatrogasna služba.

Služba je u saopštenju rekla da je 15 osoba prebačeno u bolnicu.

Witness photographs show ship partially toppled over at dry dock in Edinburgh, Scotland. Emergency services were called to the scene, but it was not immediately known if there were any injuries. https://t.co/IUN5KhLGr2 pic.twitter.com/Vw4IpJa1Tq