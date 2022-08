Desetogodišnjak spasio majku od utapanja

OKLAHOMA - Desetogodišnji dječak spasio svoju majku od utapanja koja je patila od potencijalno smrtonosnog epileptičnog napada koji ju je pogodio u porodičnom bazenu.

Gavin Kini iz Oklahome viđen je na snimku kućne nadzorne kamere kako zaranja u bazen kako bi pomogao svojoj majci, Lori Keni, koja se utapala.

Lori je rekla za "Good Morning America" da su imali "divno jutro" kad su odlučili otići na kupanje u porodični bazen u dvorištu.

Maleni Gavin je bio iza kuće na verandi kada je čuo pljusak vode. Pogledao je i vidio majku kako "tone u bazen".

Skočio je u vodu i odnio majku do merdevina u bazenu, držeći joj glavu iznad površine više od minute prije nego što je njegov djed priskočio u pomoć.

(Independent)

