Desetoro ubijenih u pucnjavi (VIDEO)

LOS ANĐELES - U pucnjavi u plesnom studiju u blizini Los Anđelesa ubijeno je desetoro ljudi, a ranjeno još 10 lica, neki su u kritičnom stanju. Osumnjičeni je pronađen mrtav u kombiju.

Policija u američkoj Kaliforniji sumnjiči 72-godišnjeg muškarca azijskog porijekla da je ubio 10 ljudi u u plesnom studiju u blizini Los Anđelesa u subotu.

Osumnjičen je identifikovan kao Huu Kan Trana (72) koji je kasnije pronađen mrtav u bijelom kombiju.

Imao je ranu iz vatrenog oružja i proglašen je mrtvim na licu mjesta, rekao je šerif okruga Los Anđelesa, Robert Luna.

Pucnjava se dogodila u gradu Monterej Park, 11 kilometara udaljenog od Los Anđelesa, u kojem živi oko 60.000 ljudi uglavnom azijskog porijekla koji su proslavljali Lunarnu Novu godinu.

Policija još ne zna motiv.

Deset ljudi je ranjeno u pucnjavi, a sedam je još u bolnici, neki u kritičnom stanju, rekao je šerif na konferenciji za novinare u nedjelju popodne u Monterej parku.

