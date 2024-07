Desnica uvjerljivo osvaja Evropu, u Britaniji je teško potučena: Zašto?

Pobjeda Laburističke stranke lijevog centra na parlamentarnim izbornima u Ujedinjenom Kraljevstvu dogodila se u vrijeme kada je Evropa uglavnom pod uticajem desničarskog populističkog talasa.

Prošlomjesečni evropski izbori iznjedrili su istorijski veliki broj poslanika Evropskog parlamenta iz redova ekstremno desnih stranaka. Rezultati su izazvali takav haos da je francuski predsjednik Emanuel Makron raspisao vanredne parlamentarne izbore, u kojima je u prvom krugu prošle sedmice pobijedilo ekstremno desno Nacionalno okupljanje, piše CNN.

Ove je sedmice u Nizozemskoj formirana vlada sastavljena od krajnje desnice. Italiju vodi najdesnija liderica nakon vladavine fašističkog vođe Benita Musolinija. Ovi izborni uspjesi i perspektiva populističkih desničara na vlasti više nisu iznenađenje u evropskim zemljama.

Niz je razloga za popularnost desnice

Postoji mnogo razloga za ovaj porast populizma, često jedinstvenih za pojedine zemlje. No uopšteno govoreći, brojne evropske zemlje pate od usporenog privrednog rasta, snažne imigracije i viših cijena energije, djelimično zbog težnje za nultom emisijom ugljenika.

U narativima populističkih političara Evropska unija često je krivac za nacionalne nevolje, što daje kiseonik evroskeptičnom nacionalnom diskursu. Zašto onda Ujedinjeno Kraljevstvo, jedina zemlja u kojoj je evroskepticizam doveo do referenduma o članstvu u EU, odstupa od tog trenda?

Uprkos obimu laburističke pobjede, jasno je iz rezultata da desničarska strana Britanije nije mrtva. Konzervativna stranka, uprkos neosporno razočaravajućoj noći, nadmašila je očekivanja nekoliko anketa tokom kampanje, od kojih su neke predviđale da će osvojiti manje od 100 mjesta - što bi bio zaista epohalan poraz.

Uzlet Najdžela Feridža, kojemu je idol Donald Tramp

Još jedna stranka koja je nadmašila očekivanja anketa je populistička desničarska stranka Reform UK, koju vodi dugogodišnji neprijatelj konzervativaca Najdžel Feridž, možda najpoznatiji po prijateljstvu s bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom.

Prije toga pripisivala mu se zasluga za omogućavanje Brexita nakon decenija njegove borbe protiv članstva Ujedinjenog Kraljevstva u EU. U osmom pokušaju Feridž je sada izabran za parlamentarnog poslanika.

Konzervativci su možda svedeni na samo 121 poslaničko mjesto, a Reform UK možda je osigurao samo četiri mjesta, ali zajedno su ove dvije stranke osvojile više glasova od laburista, koji su osigurali više od 400 mandata.

Prisilio konzervativce da skrenu još desnije

To će svakako imati značajan uticaj na ono što slijedi u desnom krilu britanske politike. Postojanje Reform UK-a i Feridžov pritisak u pitanjima poput poreza i migracija već su prisilili konzervativce da se dodatno pomaknu udesno uoči izbora.

Feridž je prepoznao da nelegalne migracije, posebno ljudi koji prelaze La Manche u malim čamcima iz Francuske, mogu postati važan faktor u izbornoj kampanji. Njegovo neumorno lobiranje za to pitanje prisililo je konzervativce da uvedu izuzetno kontroverznu Ruanda politiku, koja podrazumijeva slanje tražilaca azila u inostranstvo radi obrade njihovih zahtjeva.

Konzervativnoj stranci sada je potreban novi lider. Rasprava o tome ko će preuzeti Sunakovu ulogu uglavnom će se usredotočiti na vrijednosti koje stranka treba usvojiti.

Feridž će imati glavnu ulogu

Mnogi konzervativci će vjerovati da se pomakom udesno mogu prisvojiti Feridžovi glasovi. Mnogi će smatrati da bi se s Feridžom trebala postići neka vrsta dogovora. Drugi pak neće ništa imati s čovjekom koji je decenijama pokušavao uništiti Konzervativnu stranku.

U svakom slučaju, vjerovatno je da će Feridž imati glavnu ulogu u kampanji za lidersku poziciju Konzervativne stranke. Iako nije član stranke, Feridž na nju utiče izvana.

Većinu svojeg političkog uspjeha do danas postigao je izvan parlamenta. Sada ne samo da je osvojio mandat nego će imati malu grupu kolega spremnih napadati vođu laburista i novog premijera Kira Starmera.

Moguće je da je Feridž zapravo pomogao laburistima

S obzirom na to, vjerovatno će proći dosta vremena prije nego što dođe do bilo kakvog jedinstva desnice. Moguće je da je Feridžovo razbijanje desnice zapravo pomoglo Starmeru na putu do takve nadmoćne pobjede.

Kuriozitet je britanske politike da postotak glasova koji stranka osvoji nije nužno proporcionalan mandatima u parlamentu. Za svako mjesto odlučuje se pojedinačno, a pobjednik je kandidat s najviše glasova, često manje od 50%.

Ako Starmer zakaže, krajnja desnica mogla bi osvojiti i UK

Budući da Reform UK dobro kotira u mnogim mjestima u kojima su laburisti pobijedili, krajnje desna strana neće se moći ignorisati u ovom sazivu parlamenta, a lako bi mogla i povećati svoj uticaj.

Velika Britanija pati od istih problema kao i druge evropske zemlje. Ako Starmer zakaže kao premijer, postoje dobri izgledi da bi populistička desnica mogla nastaviti okupljati birače, kao što se to dogodilo i drugdje u Evropi, prenosi Index.

