Detalji hapšenja najmoćnijeg narkobosa nakon Eskobara: Skrivao se u džungli

Kolumbijske oružane snage uhapsile su trenutno najmoćnijeg krijumčara drogom od smrti zloglasnog Pabla Eskobara.

Dairo Antonio Usuga, poznat kao Otoniel, lider moćnog kartela Clan del Golfo (Zalivskog klana), uhapšen je u džungli.

Vlasti su saopštile da su obavještajci predvođeni SAD i Britanijom osigurali dovoljno informacija zahvaljujući kojima je više od 500 vojnika i pripadnika kolumbijskih specijalnih snaga zaskočilo Otoniela u džungli u pokrajini na sjeverozapadu zemlje i probilo osam prstenova čuvara koji su ga stalno pratili.

U akciji kodnog imena "operacija Oziris" poginuo je jedan policajac.

"Otoniel je bio najstrašniji krijumčar droga na svijetu, ubica policije, vojnika, društvenih vođa i vrbovanje djece", rekao je kolumbijski predsjednik Ivan Duke nakon hapšenja zločinca.

"Ovaj udarac uporediv je samo s padom Pabla Eskobara 1990-ih", dodao je Duke.

Klan del Golfo je bio strah i trepet na sjeveru Kolumbije jer nisu prezali ni od čega da bi ostvarili kontrolu nad središnjim rutama krijumčarenja kokaina iz Centralne Amerike u SAD, prenosi Jutarnji.

Američka vlada ga je davno stavila na listu najtraženijih i nudila pet miliona dolara nagrade za hapšenje.

Prvi je put osuđen još 2009. godine na sudu na Menhetnu za ilegalnu trgovinu narkoticima, ali i za podršku radikalno desnim paramilitarnih grupama koje je SAD deklarisao kao terorističke.

Kasnije je osuđen zbog unošenja 73 metričke tone kokaina u SAD u periodu od 2003. do 2014. godine preko Venecuele, Gvatemale, Meksika, Paname i Hondurasa. Kasnije su tome dodata ubistva policajaca i seksualno zlostavljanje djece i mladih.

Karijeru je, s bratom Huanom Diosom, počeo kao borac u ljevičarskoj gerilskoj grupi Vojska narodnog oslobođenja.

Nisu ih vodili ideološki porivi pa kad je Vojska 2006. godine potpisala mirovni sporazum s vladom, Otoniel i brat su to odbili, odmetnuli se u kriminalno podzemlje i počeli da vode operacije u strateškoj regiji Golfo de Urabá na sjeveru zemlje.

Po toponimu je kasnije kartel dobio ime.

Iz Golfo de Urabá kreće većina pošiljki kokaina prema sjeveru. Kasnije će početi da podržavaju desničarke gerilske grupe.

Brat je bio prvi lider kriminalne organizacije, ali je ubijen 2012. godine u raciji na samu Novu godinu. Otoniel se spasio i preuzeo kartel.

On i njegovi krvoloci su brzo došli na glas kao brutalne ubice i zlostavljači prije svega djevojaka.

Procjenjuje se da je u trenutku hapšenja Clan del Golfo imao oko 1.200 pripadnika od kojih je većina vrbovana iz radikalno desnih paramilitarnih grupa. A djeluju u 10 od 32 kolumbijske pokrajine.

Osim osnovnog biznisa, droge, bavili su se i ilegalnim rudarenjem, a područje na kojem su djelovali su kontrolisali nasiljem: lokalni lideri koji bi im se suprotstavili su nestajali. Zarađivali su i od iznuda. Doseg im je bio širok, članovi grupe su bili hapšeni u Argentini, Brazilu, Hondurasu, Peruu i Španiji.

Američko Državno tužilaštvo je klan proglasilo "teško naoružanom, izuzetno nasilnom kriminalnom organizacijom".

Težak udarac bila je operacija "Agamemnon" 2016. godine u kojoj je uhapšen velik broj Otonielovih saradnika, a vlasti su nanijele teške udarce finansijskom sistemu klana. Tada počinje stalno bježanja.

Kao i svaki mafijaš, Otoniel se skrivao po udaljenim ruralnim dijelovima zemlje, u džungli, mijenjajući kuće u kojima spava svake noći. Ali je uz njega stalno morao biti ortopedski dušek na kojem je spavao zbog povrede leđa, distorzije diska.

Kuće u kojima je boravio nisu bile palate, ali su imale satelitske antene, a policija bi u njima nalazila skupocjene parfeme, birana pića i hranu.

Godinama se uspješno skrivao jer je u regiji Urabá bio strah i trepet pa su snage sigurnosti bile nemoćne u pokušaju da ga lociraju. Koristio je i dresirane pse koji bi ga alarmirali ako bi se pojavila osoba koju nisu poznavali. Vlasti su se uspjele da se dokopaju jednog od pasa i obuče ga da traži Otoniela.

Gotovo iznenađujući je bio video koji je objavio godinu dana kasnije kad je u zemlju dolazio papa Franja. Zatražio je da se i njegovoj grupi omogući da položi oružje i demobiliše u sklopu mirovnog procesa koji je vlada pokrenula s FARC-om (Revolucionarne oružane snage Kolumbije). To vlada nije prihvatila. Jedno su pobunjenici, sasvim drugo brutalni zločinci.

Tamni oblaci nad klanom počeli su da se naziru u martu ove godine kad je uhapšena Nini Johana Úsuga, Otonielova sestra.

Ona je bila zadužena za upravljanje sredstvima koja su stizala od "posla", a primarni je posao bio oprati "prljav" novac. Taj je posao preuzela 2015. godine nakon što je uhapšena Blanka Senobia Madrid Benjumea, "La Flaka", mršavica, Otonielova partnerka.

Rođak Harlison Úsuga je bio zadužen da brine o rutama kojima se droga transportovala iz Središnje Amerike i održavao je veze s meksičkim kartelima. I on je uhapšen 2015.

U julu ove godine kolumbijske snage bezbjdnosto su, u saradnji s Panamom i SAD, zaplijenile 5,4 tona kokaina koji je pripadao Otonielu. To je bio težak udarac. Hapšenje je nastavak uspješnog niza operacija. I vrhunac.

Stručnjaci potvrđuju važnost hapšenja upozoravajući na moguće nasilne posljedice i unutrašnju borbu za mjesto koje je držao Otoniel.

Ističu, ipak, da će operacija biti manji udarac kokainskom biznisu nego Eskobarovo jer je sada bitno fragmentiraniji nego u doba legendarnog kriminalca.

Serhio Guzman, direktor firme Analiza rizika u Kolumbiji, smatra da će se uskoro pojaviti novi lider koji će biti još i gori.

