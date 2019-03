Detalji likvidacije u Johanesburgu: Srbina "smaknula" češka mafija?

JOHANESBURG - Bukti mafijaški rat na jugu Afrike između zaraćenih klanova. Protekli vikend je odnio najnoviju, šestu žrtvu - Beograđanina Jugoslava Smiljkića (51).

Policija u Južnoj Africi sumnja da iza svega stoji češki narko-bos Radovan Krejčir i njegovi kriminalni poslovi sa narkoticima!

Smiljkić je ubijen u subotu u po bijela dana, dok je kraj jednog od tržnih centara u Johanesburgu kucao poruku na mobilnom telefonu.

"Beograđanin se prethodno vozio motorom i dobio je poziv da se sretne sa nekim", navode tamošnji mediji.

Parkirao je motor kraj puta i krenuo da kuca poruku. Tada mu se iznenada približila tamna 'honda', iz koje su istrčala dvojica napadača. Obojica su pucala, a kada je žrtva pala, jedan od njih je prišao i sa dva metka ga "ovjerio".

Smiljkić nije poznat beogradskoj policiji, osim po manjem incidentu na jednom od splavova 2003. godine. Tu se sukobio sa obezbjeđenjem. Poslije toga, prema nezvaničnim informacijama, pridružio se srpskoj i crnogorskoj koloniji u Južnoj Africi. O njemu se gotovo ništa nije znalo, sve do prije nekoliko dana, kada je izrešetan. Kod sebe je imao češka dokumenta.

Inače, ovo je šesti oružani napad u posljednjih 11 mjeseci na Srbe i Crnogorce, koji su na jugu Afrike angažovani na raznim poslovima, od obezbjeđivanja lokala do trgovine narkoticima. Samo je jedan od njih, i to pukom srećom, preživio. Svi napadi su se dogodili danju, i to na javnim mjestima.

Milan Đuričić Miki, jedan od osuđenih za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, koji se od pravde krio u Južnoj Africi, ubijen je u aprilu prošle godine, dok je čekao zeleno svetlo na semaforu. Bio je u svom autu, kada su mu prišla dvojica i izrešetala ga nasmrt.

Jula 2018. u istom dijelu Johanesburga u kom je usmrćen Đuričić, pucano je na Darka Kulića. Ovog čovjeka su mediji u Pretoriji povezivali sa srpskim podzemljem u Africi. Mjesec dana kasnije na gotovo identičan način ubijen je i trgovac dijamantima, porijeklom iz Crne Gore - Đorđe Mihaljević. Rukopis smrti je bio identičan - kada je stao na semaforu, dvojica napadača prišla su njegovom "poršeu" i usmrtili ga.

Oktobra prošle godine u Johanesburgu je napadnut i Rade Dragojević Ćentica. On je uspio da umakne plaćenim ubicama i prošao je sa teškim povredama ruke.

Nijedan od ovih napada nije rasvijetljen.

(novosti.rs)