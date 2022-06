Detalji nesreće u kojoj je stradalo 17 mladih: Sumnja se na stampedo i trovanje

Najmanje 17 osoba stradalo je u noćnom klubu u gradu Ist London u Južnoj Africi. Većinom su bili u dobi od 18 do 20 godina, ali "cure" informacije kako je među njima bila i nekolicina maloljetnika.

Povod je bio završetak ispita, lokalni klub je organizovao zabavu, došlo je više mladih nego što se očekivalo i nešto je pošlo u krivom smjeru.

Prema snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, navodno nastalima kobne večeri, i na kojima je vidljiv logo kluba, prostor je bio prekrcat.

