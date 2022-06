Detalji nesreće u kojoj je stradalo 22 mladih: Sumnja se na stampedo i trovanje

U noćnom klubu u južnoafričkom gradu Istočni London pronađena su tijela 22 mladih, starosti između 18 i 20 godina, saopštila je policija.

Oni su pronađeni u klubu Eniobeni Tavern, a lokalni mediji prenose da je nekoliko osoba povrijeđeno, prenio je BBC.

Policijski zvaničnik Tembinkosi Kinana je naveo da okolnosti u kojima su stradali nisu jasne i da je pokrenuta istraga.

Državna televizija SABC izvijestila je da su smrtni slučajevi posljedica mogućeg stampeda, prenio je Rojters.

Sijanda Manana, portparolka odjeljenja za zdravstvo provincije Istern Kejp, kazala je da će se odmah krenuti s autopsijama kako bi se saznao uzrok smrti.

Izražavajući saučešće pogođenim porodicama, predsjednik Siril Ramafosa rekao je da je zabrinut zbog okolnosti pod kojima je mladim ljudima, potencijalno mlađim od 18 godina, bilo dozvoljeno da se okupe u noćnom klubu.

Povod je bio završetak ispita, lokalni klub je organizovao zabavu, došlo je više mladih nego što se očekivalo i nešto je pošlo u krivom smjeru.

Prema snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, navodno nastalima kobne večeri, i na kojima je vidljiv logo kluba, prostor je bio prekrcat.

Enyobeni Tavern.. this was a disaster waiting to happen pic.twitter.com/B6s30JezYg