Detalji o napadu na Bijelu kuću: Poznati identitet i optužnice za vozača

VAŠINGTON - Policija optužuje vozača kamiona koji se zabio u sigurnosnu barijeru u parku u blizini Bijele kuće. Vozač će se suočiti sa prijetnjama ubistvom, povređivanjem predsjednika, potpredsjednika ili člana porodica nakon nesreće.

Muškarac je uhapšen i optužen u SAD-u zbog sumnje da je kamionom namjerno udario u sigurnosnu barikadu u parku nasuprot Bijele kuće.

Policajci SAD Parkovi policije i Odjela tajne službe pozvani su u blok 1600 H oko 21.40 časova po lokalnom vremenu u ponedjeljak nakon što se U-Haul kamion namjerno zabio u stubove izvan "Lafajet Parka". U-Haul je kompanija za selidbu kamiononima i skladištenje.

Vozač je identifikovan kao Sai Varšit Kandula (19), iz Česterfilda, Mizuri, navodi se u utorak u izjavi policije Parka.

POSSIBLE TERRORIST ATTACK AT THE WHITE HOUSE. BOMB SQUAD AND SECRET SERVICE SURROUND UHAUL pic.twitter.com/n30A28g2rJ