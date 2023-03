Detalji pucnjave u školi u SAD: Objavljen snimak napadačice (VIDEO)

Usmrćena napadačica koja je u ponedjeljak ujutro u privatnoj hrišćanskoj osnovnoj školi u Nešvilu ubila šestoro ljudi, uključujući troje djece, identifikovana je kao Odri Elizabeh Hol (28), saopštile su vlasti.

Džon Drejk, šef policije u Nešvilu, oslovio je napadačicu ženskom zamjenicom, ali je na pitanja novinara precizirao da se ona izjašnjava kao transrodna osoba.

Još uvijek nije jasno je li napadačica službeno identifikovana kao žena ili muškarac.

Policija tvrdi kako je napad bio unaprijed planiran te da je u toku analiziranje manifesta i pisma napadačice koju je policija usmrtila nedugo nakon pucnjave.

U policiji dodaju kako je napadačica legalno nabavila dvije puške i da je u trenutku napada kod sebe imala karte i crteže školske zgrade. Dodaju da je ona bivša učenica te škole, prenosi N1.

Lokalni mediji su ranije objavili da je napadačica ušla u školu na sporedni ulaz u ponedjeljak nešto poslije 10 časova, a bila je naoružana dvjema puškama i jednim pištoljem.

Pucnjava se dogodila u prezbiterijanskoj Osnovnoj školi Zavjeta koja ima oko 200 učenika.

"Policajci su napali napadačicu i ona je mrtva”, objavila je ranije policija na Twitteru.

Američki predsjednik Džo Bajden nazvao je pucnjavu u školi u Nešvilu "odvratnom", rekavši da nasilje vatrenim oružjem "razdire dušu" SAD.

