Detalji pucnjave u tvornici Mercedes-Benza: Dvoje mrtvih, osumnječini radio u logistici (VIDEO)

SINDELFINGEN - Pojavili su se novi detalji smrtonosne pucnjave u fabrici Mercedes-Benza u jugozapadnoj Njemačkoj gdje je dvoje ljudi poginulo. Jedna je osoba uhapšena nakon u tvornici 56 u Sindelfingenu, koja sklapa model S-klase.

"53-godišnji muškarac ušao je u dvoranu oko 07:45 ujutro i pucao u dvoje ljudi", objavila je policija u gradu Ludvigsburgu.

Čuvari su osumnjičenog zadržali u hali tvornice te ga predali policiji koja ga je bez otpora uhapsila, saopštila je policija.

Žrtve, obojica 44-godišnjaci, kasnije su preminuli od zadobijenih povreda.

Niko drugi nije povrijeđen, objavila je policija na "Twitteru".

