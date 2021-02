Detalji stravičnog zločina u SAD: Ubio troje svoje i dvoje tuđe djece

Džeron Dižon Pridžeon (25) optužen je za fatalnu pucnjavu koja se dogodila juče u Oklahomi a u kojoj je ubijeno šestoro ljudi, uključujući petoro male djece.

Policija ga je uhapsila pod optužbom za ubistvo nakon što je upucao šest žrtava, uključujući djecu u dobi od 1, 3, 5, 6 i 9 godina, saopštila je policija.

Odrasla žrtva, 24-godišnji Havarion Li, navodno je Priddžeonov brat.

Rejven Anderson, koja je djeci tetka, rekla je za TV stanicu KOTV Tulsa da je Pridžeon otac troje ubijene djece. Policijski službenik Lin Hamlin rekao je da su osumnjičeni i žrtve živjeli u istoj kući.

"Bila su sjajna djeca, bila su pametna, puna sreće, energije. Jednostavno su voljeli život", rekla je Anderson.

Istražioci su rekli da još ne znaju što je dovelo do zločina.

"Kako to možete opisati? To je tragično. Oni su bebe. Ne možete to shvatiti. Ne možete to prihvatiti. Jednostavno ne možete", rekla je komšinica Suzan Dvorak.

Porodica je u tom domu živjela otprilike mjesec.

Policija je primila poziv u utorak u 1:30 ujutro u mjestu Maskogi. Kada su stigli na mjesto događaja zatekli su osumnjičenog - kasnije identifikovanog kao Pridžeon – koji je bio naoružan pištoljem.

Policajac je pucao na njega, ali je promašio, pa je osumnjičeni pobjego. Ali, ubrzo je uhapšen.