Detalji zločina u njemačkoj školi: Mateja Z. prvo htio da zapali žrtvu, ali mu zakazao upaljač

OFENBURG - Nakon užasnog čina u Valdbah školi u Ofenburgu, pojavili su se strašni detalji zločina, a istraga je pokazala da je ubica prvo htio da zapali svoju žrtvu, navodi Bild.

Naime, prije tri dana Mateja Z. (15) je u učionici pucao na vršnjaka Pavlosa (15) iz pištolja. Učenik koji je napadnut preminuo je od zadobijenih povreda nekoliko sati nakon zločina.

Učenik devetog razreda Mateja Z., za kojeg njemački mediji navode da je "srpsko-kosovskog" porijekla, tog jutra uzeo djedov pištolj iz zaključanog ormara i otišao u školu. Kako se sada ispostavilo, 15-godišnjak je očigledno u početku imao drugačiji plan.

Prema pisanju "Ofenburger Tageblata", Mateja je prvo polio svoju žrtvu Pavlosa zapaljivom tečnošću i pokušao da je zapali, ali onda je upaljač otkazao, usred učionice!

Policija je prilikom pretresa škole pronašla flašu u kojoj se sumnjalo da je zapaljiv materijal.

Njegova majka je u izjavi za njemački Bild rekla da ju je policija pitala za ovu zapaljivu tečnost, ali ona je rekla da jedino što zapaljivo imaju jeste lož-ulje za grijanje koje imaju u podrumu.

Ona je potvrdila da je oružje kojim je ubijen Pavlos zapravo pištolj Matejinog djeda, koji je Mateja kriomice uzeo, iako je bio zaključan.

"Da, oružje je iz naše kuće, zbog čega svi snosimo odgovornost, ali pištolj je bio pod ključem“, rekla je ona dodajući da Mateja nikada ranije nije imao veze sa oružjem.

Ona dodaje da apsolutno ne zna šta bi mogao biti motiv, već samo može da nagađa.

"Nedavno je u školi u Srbiji došlo do pucnjave i on je pratio te vijesti. I na TikToku je gledao te prizore užasa. Pred dva mjeseca mi je rekao da je na TikToku vidio kako je 14-godišnjak ubio vršnjaka u Lor am Majn zbog duga od 60 evra“; prisjeća se majka.

Prema navodima policije, motiv je mogla biti ljubomora ili vršnjačko nasilje. Pavlosovi drugovi iz razreda rekli su da su on i Mateja zaljubljeni u istu devojku. Majka kaže da je čula da je bilo nekog sukoba oko djevojke, ali sumnja da bi to mogao biti motiv:

„Od početka školske godine bio je dosta tajanstven, jedva da je govorio. Nešto se moralo desiti u školi. Da li je posrijedi neka ucjena, neko ruganje? To su sve spekulacije“; rekla je ona dodajući da mu Pavlos nikada nije bio baš prijatelj.

Na kraju je dodala da joj je rečeno da ga može vidjeti tek 22. novembra: "Ne znam kako će se on izboriti sa svim ovim", rekla je ona na kraju.

