Detaljna analiza pokazala kako je izgledala implozija na Titanu (VIDEO)

Skoro mjesec dana nakon tragedije na podmornici Titan, u kojoj je pet članova posade poginulo nakon što je podmornica implodirala, nastavlja se istraga o tome šta je moglo poći naopako u dubokim vodama sjevernog Atlantika.

Putnici na podmornici koja je bila na putu da obiđe ostatke broda Titanika - jedne od najpoznatijih pomorskih katastrofa, koja decenijama izaziva interesovanje i fascinaciju javnosti – bili su direktor Oušen Gejta Stokton Raš, Šahzada Davud i njegov sin Sulejman Davuda, milijarder Hamiš Harding i Pol-Anri Nargeolet.

Nakon nekoliko stručnih svjedočenja koja objašnjavaju šta je moglo da se desi, kompanija AiTELLI, specijalizovana za 3D inženjerske animacije, objavila je Jutjub video koji rekonstruiše imploziju na najslikovitiji način do sada.

Detailed video showing Titan sub imploded and killed five men on board becomes YouTube sensation and is watched by 5M people in just 11 days via https://t.co/jqBlcrV6qF https://t.co/7GfBcsGngZ