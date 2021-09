Devet dana nakon "Ide" 430.000 kuća i firmi bez struje

​BATON RUŽ - Oko 430.000 domaćinstava i firmi i dalje nemaju struju, devet dana poslije razornog uragana "Ida", koji je najviše pogodio američku državu Lujzijanu.

Kako piše AP, dolazi do postepenog oporavka, jer je donedavno bilo više od pola miliona domaćinstava bez struje, a vodu su dobile stotine hiljada ljudi.

U prvom naletu "Ide", blizu 1,1 milion korisnika elektrodistribucije nije imalo struju, uključujući i Nju Orelans.

Uz pomoć desetina hiljada ljudi iz više energetskih kompanija najveći elektrodistrubuter "Enterdži" je uspio postepeno da vrati struju, pa je do danas ostalo još 19 odsto njihovih korisnika u mraku.

"Enterdži" je saopštio da se struja vjerovatno neće vratiti u okrug Sveti Jovan baptista do 17. septembra i do 29. septembra u parohijama Lafuršu, Sent Čarlsu i Terebonu, gdje živi oko 300.000 ljudi.