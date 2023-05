Devet mrtvih, 35 povrijeđenih u pucnjavi u Čikagu (VIDEO)

ČIKAGO - Najmanje devet osoba je ubijeno, a 35 je ranjeno u pucnjavi širom grada Čikaga tokom vikenda na Dan sjećanja. Starost žrtava je od 14 do 69 godina.

U prvoj pucnjavi ovog vikenda, muškarac je upucan u blokku Vest Montrose Avenija u petak naveče.

Policija je rekla da je oko 17.39 sati 29-godišnjoj žrtvi prišao najmanje jedan osumnjičeni koji je izvadio pištolj i zapucao.

Žrtva je pogođena u stomak i u kritičnom stanju odvedena u bolnicu u Ilanoju.

Triple Shooting in Lake View Commercial District 600 W Barry Ave, Chicago 12:50 am victims were walking on the sidewalk when shots were fired. #1 - male gsw back & chest #2 - 22 male gsw right leg #3 - 32 year male gsw back No one in custody pic.twitter.com/CXXE0CVMu2