Devet poginulih nakon sudara helikoptera američke vojske

TRIG - Devet vojnika je poginulo nakon sudara dva helikoptera američke vojske iznad Kentakija u četvrtak. Članovi posade koji su koristili naočale za noćno gledanje upravljali su s dva helikoptera HH-60 Black Hawk kada se letjelica srušila u polje.

Članovi posade koji su koristili naočale za noćno posmatranje upravljali su s dva helikoptera HH-60 Black Hawk, kojima je upravljala 101. vazdušno-desantna divizija kopnene vojske, kada se letjelica srušila u polju u srijedu naveče iznad okruga Trig u Kentakiju.

Brigadni general Džon Lubas, zamjenik zapovjednika divizije za operacije, rekao je da se do sada malo zna o tome zašto su helikopteri pali i priznao je da nije siguran ni jesu li se zabili jedan u drugog.

Lubas je rekao da će istražni tim za sigurnost vazduhoplova iz Fort Rakera u Alabami stići kasnije u četvrtak kako bi pregledao podatke s računara u vozilu, za koje je rekao da su slični crnim kutijama u komercijalnim letjelicama.

9 killed after US army helicopters collide over Kentuckyhttps://t.co/G3183I1HwY