Devet žrtava u padu turskog vojnog helikoptera

ANKARA - Devet vojnika je poginulo, a četiri su povrijeđena kada se vojni helikopter srušio na istoku Turske, saopštilo je danas tursko ministarstvo odbrane.

Helikopter se srušio u gradu Tatvanu u provinciji Bitlis, većinski naseljenoj Kurdima, prenosi AP.

Uzrok nesreće još nije poznat.

Helikopter je bio na putu za Tatvan iz obližnje provincije Bingol kada je nestao sa radara.

Povrijeđeni vojnici su prebačeni u bolnicu.

#Turkey: #BreakingNews Many personell of the Turkish Gendarmerie General Command (Jandarma Genel Komutanligi) are heading to the Crash site with Ambulances.pic.twitter.com/4OXReHvwtu