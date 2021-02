Devetogodišnja djevojčica zvala oca, policija je prskala biber sprejom

Na društvenim mrežama objavljen je snimak policije iz Ročestera kako hapsi devetogodišnje dijete, a potom ga i prska biber sprejom.

Na snimku se vidi kako policajka stavlja u automobil afroameričku devojčicu, s lisicama na rukama, dok dijete uznemireno viče da želi svog oca.

Potom joj policajka prijeti da će je poprskati biber-sprejom, dok njen kolega dobacuje "Ma poprskaj je odmah". Dok pokušavaju da obuzdaju djevojčicu, policajac potom prska biber-sprej na dijete koje počinje da vrišti.

Rochester police said this handcuffed, 9-year-old girl's actions “required” them to pepper spray her. Big trigger warning. Horrifying. pic.twitter.com/HQODyZlzTs