Devetoro ranjeno u pucnjavi na plaži (VIDEO)

FLORIDA - U ponedeljak veče oko 18.30 časova po lokalnom vremenu, na šetalištu pored plaže u Holivudu u Floridi, došlo je do pucnjave.

Ranjeno je ukupno devet osoba, četiri maloljetne starosti od 1 do 17 godina, uključujući dijete između 15 i 18 mjeseci, kao i pet odrasliһ osoba od 25 do 65 godina. Jedna osoba je na operaciji, a ostale žrtve su stabilno.

Prema prvim informacijama, do pucnjave je došlo poslije svađe između dvije grupe ljudi, koja se završila razmjenom vatre.

BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children. Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR — Shannon Watts (@shannonrwatts) May 30, 2023

Jedna osoba je privedena, a policija traži drugog osumnjičenog koji je još uvijek na slobodi, rekla je menadžerka za javno informisanje һolivudske policije, Deana Betineski.

Društvenim mrežama se šire snimci na kojima se vide ljudi kako u panici bježe kad je počela pucnjava.

BREAKING: 5 people were injured in shooting incident on Hollywood Beach in Florida. According to initial reports, the suspect is a black male dressed in black with long dreadlocks. pic.twitter.com/VMh4tWe6dO — EvoCentral (@evocentralnews) May 30, 2023

Svjedok je izjavio da je bio na plaži kad je čuo zvuk pucnjave, i da se zatim sakrio iza drveta, pa pobjegao pošto mu je policajac u blizini rekao da bježi. Drugi svjedok je izjavio da je bio na šetalištu, kad je vidio kako se nekoliko mlađih ljudi svađa, i da je jedan od njih zatim izvadio pištolj i počeo da puca.

Plaža Holivud je popularna turistička destinacija na Floridi, oko 17 kilometara južno od Fort Loderdejla i oko 32 kilometra sjeverno od Majamija. Juče je bio američki praznik Dan sećanja i bilo je više posetilaca nego obično.

9 wounded, including 4 kids between ages 1 and 17, in Hollywood Beach, Florida shooting as hundreds ran for cover at 7pm tonight. One victim in surgery, 8 are stable. One person of interest in custody, police searching for another. @onlyinfloridaa https://t.co/Vjkgj8aY0A pic.twitter.com/XRQAW0C5ik — Because Miami (@BecauseMiami) May 30, 2023

Gradonačelnik Һolivudske plaže Džoš Levi rekao je da je "tužan i ljut" zbog pucnjave i da su "nevini posmatrači" povrijeđeni kao rezultat svađe između dvije grupe.

"Ljudi dolaze da uživaju u prazničnom vikendu na plaži sa svojim porodicama, a da ljudi potpuno bezobzirno zanemaruju bezbjednost javnosti i da se svađaju sa oružjem u javnom okruženju sa һiljadama ljudi oko sebe je više nego bezobzirno" rekao je on na konferenciji za novinare, prenosi "Informer".