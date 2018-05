Dijete visilo sa balkona, "Spajdermen" iz Malija ga spasio

PARIZ - Migrant iz Malija Mamudu Gasama popeo se, preko fasade, na četvrti sprat zgrade kako bi spasao dijete koje je visilo s balkona u Parizu.

BBC navodi da je za manje od minuta, 22-godišnji Gasama se preko balkona popeo do četvrtog sprata i spasao četvorogodišnje dijete.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron pozvao je mladića u Jelisejsku palatu kako bi mu lično zahvalio, a njegov postupak je pohvalila i gradonačelnica An Idalgo koja je razgovarala sa njim.

"Čestitam Mamudu Gasami na hrabrosti kojom je spasao život djeteta“, navela je Idalgo na Twitteru.

Ona je kazala da je Gasama došao prije nekoliko mjeseci iz Malija, nadajući se da će u Francuskoj izgraditi novi život.

"Rekla sam mu da je njegov herojski postupak primjer za sve građane i da će Gradu Parizu biti drago da mu pomogne u naporima da se smjesti u Francuskoj", navela je gradonačelnica Pariza.

Gasama je novinarima rekao da je hodao pored zgrade kada je video okupljenu gomilu.

"Učinio sam to zbog djeteta. Hvala Bogu da sam ga spasio", rekao je mladić za "Parisien", prenosi RTS.

Wow... This Malian immigrant has been hailed a hero after he scaled a tall building to rescue a child in France. He's since been dubbed 'real-life Spiderman' https://t.co/Ft7lxl97uY pic.twitter.com/A7Imu89dtC