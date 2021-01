Dim kulja iz zgrade Parlamenta u Londonu?

LONDON - Iz zgrade britanskog Parlament pušio se dim, a oglasile su se i sirene za uzbunu.

Londonska vatrogasna brigada je kasnije za TASS rekla da su izvještaji o dimu "lažni alarm" i da se "samo para" dizala s krova.

Vlada Velike Britanije takođe je potvrdila da je to "samo para", kako navodi "Dejli ekspres". Međutim, poslanici nisu objasnili zašto se oglasio požarni alarm.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji pokazuju dim oko čuvene zgrade parlamenta.

Sponzorsko tijelo za obnovu i obnovu više puta je upozoravalo da su domovima parlamenta potrebne velike popravke, sa preko 40.000 problema prijavljenih u posljednje tri godine, dodao je list.

