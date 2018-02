Dio Brisela blokiran zbog naoružanog muškarca

BRISEL - Belgijska policija blokirala je danas dio predgrađa Brisela, nakon što su mediji objavili da je na slobodi naoružani muškarac.

Belgijski mediji navode da postoji mogućnost da se naoružana osoba krije u zgradi u opštini Forest.

Fotograf Rojtersa javio je s lica miesta da je policija zatvorila ulicu na jugu Brisela u okviru velike bezbjednosne operacije, u koju su uključene specijalne oružane jedinice.

Na fotografijama AP objavljenim na televiziji vide se naoružani policajci, koji se kriju iza zgrada i nadgledaju krov zgrade u opštini Forest, dok ih nadleće policijski helikopter.

Osumnjičeni za terorističke napade u Parizu u novembru 2015. godine Salah Abdeslam krio se u Forestu, a uhvaćen je tokom razmjene vatre s policijom u obližnjem stanu.

Za sada nema nagovještaja da je današnji incident povezan s terorizmom.

Policija nije odmah bila dostupna za komentar incidenta, koji je počeo u vrijeme ručka.

Massive police operation ongoing in the #Forest area of #Brussels amid suspected presence of armed man/men in a building; area on lockdown https://t.co/iSrutfQSHT pic.twitter.com/LUonXuxvsh