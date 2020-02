Dio plafona restorana srušio se na aerodromu u Atlanti

ATLANTA - Dio plafona restorana srušio se danas na Hartsfild-Džekson Atlanata međunarodnom aerodromu, zbog čega je jedna osoba zatražila ljekarsku pomoć, saopštili su aerodromski zvaničnici.

Do nesreće je došlo nešto prije 8.00 sati ujutru kod jednog od najbližih glavnih terminala za domaći saobraćaj, navodi se u saopštenju aerodroma, prenio je AP.

Aerodrom nije saopštio prirodu povreda osobe, ali je naveo da je prebačena u bolnicu.

Na fotografijama na društvenim mrežama mogu se videti radnici u narandžastim prslucima koji pregledaju prizor sa jedne strane palog plafona, dok putnici na aerodromu stoje na drugoj strani.

Popravke i istraga o nesreći je u toku.

Rušenje dijela plafona restorana nije imalo uticaj na aviosaobraćaj na aerodromu.

A passenger sent us these photos from inside Terminal A at Hartsfield Jackson...ceiling just collapsed this morning at one of the restaurants. We’re working to find out if everyone is okay pic.twitter.com/VcPZk7wd0n