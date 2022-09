Diplomata povrijeđen u eksploziji kod ruske ambasade u Kabulu

KABUL - Dvoje zaposlenih u Ambasadi Rusije u Kabulu povrijeđeni su danas u eksploziji koja je odjeknula u blizini te ambasade, javljaju RIA Novosti pozivajući se na neimenovani izvor.

Kako navode, riječ je o ruskom diplomati i čuvaru ambasade.

Policija je prethodno saopštila da je bombaš-samoubica aktivirao eksploziv, ali da su ga naroužani čuvari ubili dok se približavao kapiji ambasade.

Rusija je jedna od nekoliko zemalja koje su zadržale ambasadu u Avganistanu, nakon što su prije godinu dana talibani preuzeli vlast.

Iako Moskva zvanično ne priznaje talibansku vladu, ona pregovara sa avganistanskim zvaničnicima o ugovoru za snabdijevanje benzinom i drugom robom.

BREAKING: Suicide explosion at Darul Aman road outside the Russian embassy in Kabul. As per initial unconfirmed reports, Russian diplomats and Afghans are among those killed and wounded. #Afghanistan https://t.co/AWxBxRSfT5